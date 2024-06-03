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激レア　風車NIKE 風車ナイキ　ヴィンテージ 　Tシャツ　美品
商品番号 P31259770860
商品名

激レア　風車NIKE 風車ナイキ　ヴィンテージ 　Tシャツ　美品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア　風車NIKE風車ナイキ　ヴィンテージ古着　Tシャツ　美品です。ヴィンテージ古着ショップで15年ほど前に購入し大切に保管していました。破れやシミ無く古着としては美品です。購入時からやや色褪せはあります。状態の良いヴィンテージの風車NIKEはとても価値があります。一度知識のある知人のバイヤーに見てもらいましたが、メンズなら3万円くらいの相場と言われました。コレクション、保管、鑑賞用、ディスプレイにオススメです。もちろん、普通に着用洗濯することも可能です。肩幅35バスト82着丈54袖丈8柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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