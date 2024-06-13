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- MOSCHINO☆ブティックモスキーノ 襟付きTシャツ XXS〜XS☆美品
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商品詳細
着用感も少なく、特に目立つダメージはありません。左脇下に薄ら線が見えますが、元々の生地についていたものです。※写真8枚目参照下さい。柔らかい素材です。首元にストーンの装飾があるので、襟元に伸縮性はありません。着脱時はご注意下さい。その他何か見落としがある際は、ご了承下さいませ。色:ホワイト・ブラックサイズ:34（〜XS）脇下身幅43cm、着丈62cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。素材:レーヨン100%
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