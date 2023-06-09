theory luxe コンシャスブラウス

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theoryluxeのコンシャスブラウスです。着用回数は2,3回のため、使用感の少ない美品です。ぜひご検討ください。【商品定価】税込：26,000円【商品詳細】サイズ：38カラー...ピンク（マゼンタ）袖丈...半袖柄・デザイン...無地身幅約46、着丈約60です。【商品情報】袖コンシャスがポイントで気になる腕回りもカバー出来る便利アイテムです。羽織りの要らなくなるこれからの季節、シンプルになりすぎないデザインブラウスが主役になる事間違い無しです。