【新品・未使用】Theoryのジャンパースカート

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セオリーのジャンパースカートです。厚みのあるストンとした秋冬用の生地感です。タグは外していますが着用しないままサイズアウトしました（涙）（涙）家での試着のみです。前面は丸首、後面はVで後ろにファスナーがあります。ウエストが少し高めの位置で締まっているので脚長効果があります^^お店では下に黒のタートルと合わせてディスプレイしてありました。バスト部分も平面ではなく膨らみを出しての作りになっています。サイズ表記2サイズです。前中心での長さが85センチです。裏地は総裏で付いています。セールで35000円で購入しております。新品ですが家で2年間保管しておりました。気にならない方でよろしくお願い致します♪♪柄・デザイン···無地季節感···秋、冬