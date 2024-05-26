美品　PRIMA CLASSE プリマクラッセ　ミニショルダー

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商品詳細
《ブランド》PRIMACLASSEプリマクラッセ《デザイン》ショルダーバッグポシェット 斜め掛け ミニバッグ地図 ジオ レディース カバン《サイズ》横16縦14マチ4《重さ》約260g《カラー》定番カラー《状態》購入後殆ど使用しておりません、PVC部分は目立つ汚れ等なく良好です。
http://narcologia.ru/goods/smear637304.html
http://narcologia.ru/goods/traverse404526.html
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美品 プリマクラッセ ショルダーバッグ 地図柄 03-23070408
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