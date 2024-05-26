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美品　PRIMA CLASSE プリマクラッセ　ミニショルダー
商品番号 Y48034889836
商品名

美品　PRIMA CLASSE プリマクラッセ　ミニショルダー
ブランド名 プリマクラッセ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《ブランド》PRIMACLASSEプリマクラッセ《デザイン》ショルダーバッグポシェット　斜め掛け　ミニバッグ地図　ジオ　レディース　カバン《サイズ》横16縦14マチ4《重さ》約260g《カラー》定番カラー《状態》購入後殆ど使用しておりません、PVC部分は目立つ汚れ等なく良好です。
http://narcologia.ru/goods/smear637304.html
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