miss ashida ドレス

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こちらミスアシダの膝丈ドレスです。サイズは7号ですが、普段Mサイズの自分でも着れました。ダークグリーン、カーキの斑地にゴールドの刺繍が入っています。デコルテ部分はカーキで透け感あります。他にはないデザインに一目惚れして購入したのですが、自分には似合わなかったので出品致します。色味がシックなのでそこまで年齢を気にしないドレスだと思います。グレースコンチネンタル好きな方にオススメです。素人検品なので見落とし等あるかもしれません。ご了承いただける方のみご購入お願いします。身幅約36cm着丈約98cm#タダシショージ#FOXEY#GRACECONTINENTAL#グレースコンチネンタル#グレースクラス#ドゥロワー#ELFORBR#ロンハーマン#ドゥーズィエムクラス#アパルトモン#ドレステリア#エルフォーブル#トゥモローランド#マカフィー#高橋志津奈#田丸麻紀#梨花#辺見えみり#滝沢眞規子#イエナ