グレースクラス　トップス　ホワイト

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グレースクラス トップス36グレースクラスの2段フリル裾のトップスです。しっかりとした生地で、袖も長目に作られており、可愛すぎない上品なトップスです。これからの季節にオススメです。1回のみの使用で、クリーニング店から返ってきてそのまま保管しておりましたが、中古品にご理解のある方のご購入お願い致します。配送の際は圧縮することもありますのでご了承くださいませ。小さい子供がおりますので、郵送に時間を頂く可能性がございます。お急ぎの方はご連絡ください。できるだけ対応させて頂きます。汚れや傷など見落としている場合もあります。使用感については感じ方に個人差がありますので、お写真追加しますのでお申し付けくださいませ。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏、秋