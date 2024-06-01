theory 95%シルクシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。theory95%シルク長袖シャツになります。仕事用で購入致しましたが、着ないままクローゼットにしまっていたお品になります。タグはありません。摺り替え防止のため、返品は承っておりません。事前にコメント欄にて気になる点は、ご確認いただきますようにお願い致します。発送は再生紙等を利用した簡易包装にいたします。ご了承願います。a12テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···その他素材···シルク