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theory 95%シルクシャツ
商品番号 I49113968433
商品名

theory 95%シルクシャツ
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。theory95%シルク長袖シャツになります。仕事用で購入致しましたが、着ないままクローゼットにしまっていたお品になります。タグはありません。摺り替え防止のため、返品は承っておりません。事前にコメント欄にて気になる点は、ご確認いただきますようにお願い致します。発送は再生紙等を利用した簡易包装にいたします。ご了承願います。a12テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···その他素材···シルク
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