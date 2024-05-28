「美品」Fendiラッピーレオパード

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Fendiラッピーです。一昨年の11月に日本橋高島屋のFENDIの店舗にて購入しました。24,000円ほどだったと思います。グリーン系のもので、FFマークがレオパードのように変化している模様になっています。使う機会がなくお譲り致します。●素材シルク100％サイズ高さ:120cm幅:5cm●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。箱あり