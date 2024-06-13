FURLA アーチロゴ ミニショルダーバッグ 黒フリンジ

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ご覧いただきありがとうございます。FURLAのアーチロゴショルダーバッグ黒フリンジです。こちらで譲っていただいたものですが、手荷物が多い私には合っていないお品だったので使用前に出品です。縦約14cm、横約17cm、マチ約7cmショルダー紐約88～108cm平置き実寸。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。目立った傷、汚れなく綺麗な状態です。コロンとしていてかわいいです！大幅値下げは出来かねますが価格相談、質問等ありましたらお気軽にお声がけ下さい。カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)、スエード、その他