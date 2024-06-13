◆28日(日)まで値下げ◆ランバン　マフラー　薄手　未使用

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10000円→6500円ランバン マフラー 未使用薄手のマフラーです注)赤系(お色は写真とは多少ことなります、鮮明に写すことが出来ません)少し暗めの赤系統百貨店にて25000円、今年購入サイズ 長さ約180×幅41(素人採寸)素材 カシミヤ100(薄手マフラー)お家で洗えるカシミヤスカーフ感覚のような薄手のマフラーです。フワッとした厚みのあるマフラーではございません。薄手なので外出時先でかさ張りません。◆値下げ中ですのでこれ以上の値下げはご遠慮ください#ランバン#ランバンマフラー#マフラー#レディースマフラー#スカーフ#ショール#アクアスキュータム#BURBERRY#DAKS#アウター#マッキントッシュ#JEWELS#デイジーストア#アンデミュウ#エムズグレイシー#トゥービーシック#スーパービューティー#神戸レタス#セレクトモカ#フィフス #ギャラリービスコンティ#フォクシー#セオリー#アナイ#ローズティアラ#トッカ#アーバンリサーチ#ドゥロワー#ギャルリーヴィー#ドレステリア