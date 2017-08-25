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コーチ　coach シグネチャー　トートバッグ
商品番号 Y16167527544
商品名

コーチ　coach シグネチャー　トートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます❤️【商品紹介】　コーチ　coach　シグネチャー　トートバッグ　　F29958【カラー】　ブラック　黒　スモークブラック　【サイズ】　全長タテ24cmxヨコ(上部37cmx底部29cm)xマチ10cm　ポケットの数:3(外側0/内側3)　重量:420g　持ち手の全長:49cm　B5サイズ収納可　チャーム付き【状態】　梅田正規店にて購入しましたが、使用せず保管しておりました❤️　自宅保管になりますご了承下さい！
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