ご覧頂きありがとうございます❤️【商品紹介】 コーチ coach シグネチャー トートバッグ F29958【カラー】 ブラック 黒 スモークブラック 【サイズ】 全長タテ24cmxヨコ(上部37cmx底部29cm)xマチ10cm ポケットの数:3(外側0/内側3) 重量:420g 持ち手の全長:49cm B5サイズ収納可 チャーム付き【状態】 梅田正規店にて購入しましたが、使用せず保管しておりました❤️ 自宅保管になりますご了承下さい！



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