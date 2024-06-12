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YvesSaintLaurentrivegauche(YSL)(イヴサンローランリヴゴーシュ)のヴィンテージハンドバッグです(^-^)/《おすすめPOINT！》シンプルなデザインでサンローランらしい上質な型押レザー素材を使ったモデルです。普段使いに良いサイズ感で肩がけも出来オススメです。二子玉川の高島屋直営店にて購入したものの為、ご案内くださいませ。《状態》結局使う機会はほとんど無く20回未満の使用で年代の割に良品の状態でおススメです。自宅保管品の為、中古品にご理解のある方のみお願いいたします。引き続き大事にして頂ける方にお譲り出来たら嬉しいです。《カラー》ブラック《実寸サイズ》縦:約25cm横:約34cmマチ:約12cmハンドル:約37cm◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎《美品・正規店購入》YSL(イヴサンローランリヴゴーシュ／ブラック