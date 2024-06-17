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- 【新品・未開封】BTS 写真集 Dicon vol.2 BEHIND 日本語版
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商品詳細
◇お支払確認後24時間以内に発送いたします◇◇まとめ買い・即購入大歓迎です◇#ビレンダのすべての商品はこちら#ビレンダのBTS・BT21はこちらDiconVol.2BTS『BEHIND』JAPANSPECIALEDITION光文社サイトより購入しました。新品・未開封品で、再販のものになります。写真集の他、下記がセットとなります。①オリジナル鉛筆5本セット②ポストカード7枚セット③特製ピンボタン7個セット④両面フォトカード8枚未開封品につき、初期不良等は対応できませんのでご了承ください。素人管理・海外製品である事をご理解の上、ご購入お願いいたします。★他にも多数出品しております。よろしければ下記リンクよりぜひご覧くださいませ。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ #ビレンダのすべての商品はこちら#ビレンダのBTS・BT21はこちら人気グループ...BTSグッズ種類...公式写真
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