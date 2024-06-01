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MARC JACOBS ショルダーバッグ　緑　ベージュ
商品番号 K89510605995
商品名

MARC JACOBS ショルダーバッグ　緑　ベージュ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 4,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークジェイコブズのショルダーバッグです。数回使用しました。系統が変わったため出品します。お値下げ大歓迎です。参考定価:51,700円　税込柄・デザイン···無地カラー···ベージュカラー···ベージュカラー···グリーン
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