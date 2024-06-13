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美品EAST BOYイーストボーイ　スクールコート制服
商品番号 B49615703809
商品名

美品EAST BOYイーストボーイ　スクールコート制服
ブランド名 イーストボーイ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入した商品です。着用余りしていない美品商品です。娘のスクールコートとして購入いたしましたが普段着にもできる形だと思います。縫製がしっかりしてます。ホームクリーニング済みです。サイズ9号肩幅39着丈84身幅48袖丈60色　紺ネイビー着丈···ミドルカラー···ブルーフード···フードなし季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit798586.html
http://narcologia.ru/goods/tenet882063.html
http://narcologia.ru/goods/moped904168.html

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