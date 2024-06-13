美品EAST BOYイーストボーイ　スクールコート制服

数年前に購入した商品です。着用余りしていない美品商品です。娘のスクールコートとして購入いたしましたが普段着にもできる形だと思います。縫製がしっかりしてます。ホームクリーニング済みです。サイズ9号肩幅39着丈84身幅48袖丈60色 紺ネイビー着丈···ミドルカラー···ブルーフード···フードなし季節感···冬



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