美品EAST BOYイーストボーイ　スクールコート制服

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商品詳細
数年前に購入した商品です。着用余りしていない美品商品です。娘のスクールコートとして購入いたしましたが普段着にもできる形だと思います。縫製がしっかりしてます。ホームクリーニング済みです。サイズ9号肩幅39着丈84身幅48袖丈60色 紺ネイビー着丈···ミドルカラー···ブルーフード···フードなし季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit798586.html
http://narcologia.ru/goods/tenet882063.html
http://narcologia.ru/goods/moped904168.html
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