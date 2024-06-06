【推しの子】アイ モチーフ カレッジパーカーメンズ(サイズ/L)

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新品未使用未開封品。予備で購入した分出品。値下げ交渉❌■素材綿100％アニメ『【推しの⼦】』より、パーカーの登場です。アイのモチーフをカレッジ⾵デザインのパーカーに仕上げました。シンプルなプルオーバータイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。⽇常使いからイベントなどの特別な⽇の1枚まで、様々なシーンでご活⽤ください。■関連カテゴリー#パーカー#推しの子#有馬かな#ルビー#アクア#星野アイ#MEMちょ#黒川あかね#ぴえヨン#スイパラコラボ#スイーツパラダイス