美品 ニナリッチヴィンテージ4釦艶ダークグレー系薄手ジャケット40・M相当

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ご覧いただきありがとうございます！古着購入の注意点などプロフィールに記載しています。ご確認ください。お得な割引きもございます。まとめ買いもご検討ください。★当店商品一覧→#古着屋カラフル★フォロー割り★フォロー頂くと、合計金額より500円引きいたします。必ず購入前にお問合せください。購入後の割引きは対応できませんのでお気をつけください。★まとめ買い割り★2点以上のお買上で下記の通りお値引きいたします。合計金額2点購入で1000円引き3点購入で2000円引き4点購入で4000円引き5点以上はお問合せください。■ブランド：ニナリッチ■素材：コットン100％■状態：4-2・美品レベル（ブランドタグに薄汚れあり。その他良好。）■サイズ表記：(cm)サイズ 40・M相当 肩幅 38袖丈 57身幅 46着丈 66平置き採寸、採寸は多少の誤差がありますので、ご了承ください。ヴィンテージの好きな方にオススメの新品には出せない味のある逸品です。C-88★発送について全品送料無料 佐川急便より発送いたします。(離島ゆうぱっく)※値下げ交渉または、ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。#古着女子#古着男子#90年代#90s#80s#70s#まとめ買い#まとめ売り#ヴィンテージ#USED#レトロ#ビンテージ#セット販売#古着卸#アウター#ワンピース#レトロワンピース#レトロワンピ#スカート#ボトムス#カットソー#パンツ#古着屋カラフルカラー...ブラック着丈...ミドル素材...コットンジップ・ボタン...ボタン留め季節感...秋、冬