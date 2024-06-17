エルメス　ドゴン　長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。伝統的なデザイン、定番人気のドゴンシルバー金具がエルメス感をアップコインケースはポーチとして別使いも可洗練されたエレガントなお財布です！エルメスらしいオレンジで収納力抜群で、高級感あり、整頓しやすく機能的！ビジネスシーンにも使いやすいです。購入店は伊勢丹新宿です。金具に少々キズありエルメスとばっちり読めます。エルメス独特の柔らかな肌触りは健在です。USEDなので使用感などあります。気持ち良くお使いいただけるお品です。商品状態は写真でご確認くださいませ。マチ付きポケット１オープンポケット１カードポケット５ファスナー付き小銭入れ（外側ポケット２）カラーオレンジ付属品エルメス化粧箱リボンあくまでユーズドになりますので神経質な方は新品をお求めくださいませ
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