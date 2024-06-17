COACH Dempseyバック コーチ　ミニ　ハンドバッグ　2way 新作水色

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商品詳細
コーチCOACH新品ショルダーバッグハンドバッグトートバッグ海外のアウトレットショップにて購入しました。COACHDempseyバック仕様サイズ：縦19cmx横22cmxマチ11cmストライプ約95〜115cm素材：ジャガードレザーカラー：水色、ライトブルー仕様：マグネット式開閉×1内部：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1ショルダーストラップ（斜めがけ可、取り外し可能、長さ調節可）自宅保管ですので、神経質な方はお控え下さい。過度なお値下げ交渉はご遠慮下さい
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