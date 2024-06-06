SABIAN セイビアン １８インチ AA Medium thinCRASH

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セイビアンAAmediumthincrashクラッシュ18インチです！新品で購入して、２日ほどしか使用しておりません。状態はかなり良いと思います！ただ1ヵ所、外周を爪で触ると爪が引っ掛かる所がありますクリーニング済みです！値下げはいたしません。宜しくお願いいたしますm(__)m