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SABIAN セイビアン １８インチ AA Medium thinCRASH
商品番号 D76804222231
商品名

SABIAN セイビアン １８インチ AA Medium thinCRASH
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイビアンAAmediumthincrashクラッシュ18インチです！新品で購入して、２日ほどしか使用しておりません。状態はかなり良いと思います！ただ1ヵ所、外周を爪で触ると爪が引っ掛かる所がありますクリーニング済みです！値下げはいたしません。宜しくお願いいたしますm(__)m
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