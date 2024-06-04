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エルベシャプリエ1027W
商品番号 H25324069009
商品名

エルベシャプリエ1027W
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら楽天にて購入いたしました。少し使用いたしましたが、別のものばかり使っているので出品致します。あまり使用感感じられないと思いますが、神経質な人はご遠慮ください
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