ポールスチュワート　バッグ　2way

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カラー···ダークグレー素材···牛革(本革)型押し特徴···A4サイズ収納可ポールスチュワートの本革バック。ショルダーストラップ付きで、ショルダーバッグとしてもお使い頂ける2way仕様です。A4サイズ収納可収納スペースも多い有りしっかりとした作りです。購入時期：約一年半前新品購入●サイズ：縦幅23cm横幅39cm底部28マチ13cmストラップ85cm●素材：牛革●付属品：ストラップ●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。エグゼクティブキャリアに向けた、ポール・スチュアートのビジネスバッグエグゼクティブキャリアに向け開発されたFIRSTBAG。計算しつくされた全体のフォルム感。【仕様】タブレットポケット、USBポケット、ペンポケット、リップポケット等、ビジネスシーンの必需品を綺麗に整理・収納出来ます。背面には取り出しやすくマルチに使えるインポケットやペンポケット、さらには取り外し可能なロングショルダー付きで、バッグ自体が自立設計であるところも嬉しいポイントです。定価88000円程#Paulstart#ポールスチュワート#本革バッグ素材···牛革(本革)カラー···ブラック特徴···2way