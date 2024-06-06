【新品タグ付き】マッキントッシュフィロソフィー カシミヤ混成 マフラー

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※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。●商品紹介・マッキントッシュフィロソフィーのカシミヤ混成マフラーです。●メーカー、ブランド・マッキントッシュフィロソフィー/MACKINTOSHPHILOSOPHY●状態・新品(タグ付き)●サイズ等・大きさ(実寸):縦180cm×横30cm (素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)・素材:カシミヤ60%、毛40%●その他・類似商品を購入したため、出品いたします。・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。マッキントッシュフィロソフィーMACKINTOSHPHILOSOPHYアウター、マフラー、ショール、ストールスヌード、スカーフ、フェイクファーチェック、カシミア、カシミヤ、コート、ポンチョ