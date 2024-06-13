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HERMES　エルメス　シルクジャージ　スカーフ　ボルデュック　aq8352
商品番号 N45069639419
商品名

HERMES　エルメス　シルクジャージ　スカーフ　ボルデュック　aq8352
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品名]HERMES　エルメス　スムーズカレ　CARREFLUIDEJERSEYDESOIEBolduc　ボルデュック　シルクジャージ[サイズ]約90×90cm[素材]シルク100％[付属品]無し[色]ピンク[状態][A]HERMESスカーフの中でもクラシックで一番人気のデザインの《BolducauCarre/リボン柄/ボルデュック》。HERMESのリボン柄が流れるように描かれた、シンプルで飽きのないデザイン♪こちらのカレはシルク素材でも通常の張り感のあるタイプではなく、ジャージー素材でソフトな肌さわりとしなやかな伸び感を感じられるシルクジャージーのシリーズです。やわらかな手触りが心地よく、アレンジがしやすいので、ファッションのアクセントに最適です♪仕様：MADEINFRANCE※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)
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