HERMES　エルメス　シルクジャージ　スカーフ　ボルデュック　aq8352

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[商品名]HERMES エルメス スムーズカレ CARREFLUIDEJERSEYDESOIEBolduc ボルデュック シルクジャージ[サイズ]約90×90cm[素材]シルク100％[付属品]無し[色]ピンク[状態][A]HERMESスカーフの中でもクラシックで一番人気のデザインの《BolducauCarre/リボン柄/ボルデュック》。HERMESのリボン柄が流れるように描かれた、シンプルで飽きのないデザイン♪こちらのカレはシルク素材でも通常の張り感のあるタイプではなく、ジャージー素材でソフトな肌さわりとしなやかな伸び感を感じられるシルクジャージーのシリーズです。やわらかな手触りが心地よく、アレンジがしやすいので、ファッションのアクセントに最適です♪仕様：MADEINFRANCE※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)