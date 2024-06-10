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Christian Dior(ディオール)ジャドールハンドバッグ J'ADORE
商品番号 X78490096133
商品名

Christian Dior(ディオール)ジャドールハンドバッグ J'ADORE
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像のようになっております。パイル地のミニボストンです。全体的に汚れがあり、洗い方次第では落ちそうな汚れもたくさんあります。少し型崩れのようにもなっていますが、全然使えると思います。必ず画像の確認をよろしくお願い致します。ブランド：ChristianDiorカラー：ホワイト高さ：18cm横幅：27cm奥行：9cm素材：パイル
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