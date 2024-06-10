Christian Dior(ディオール)ジャドールハンドバッグ J'ADORE

状態は画像のようになっております。パイル地のミニボストンです。全体的に汚れがあり、洗い方次第では落ちそうな汚れもたくさんあります。少し型崩れのようにもなっていますが、全然使えると思います。必ず画像の確認をよろしくお願い致します。ブランド：ChristianDiorカラー：ホワイト高さ：18cm横幅：27cm奥行：9cm素材：パイル



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