chloe クロエ　ハンドバッグ

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商品詳細
chloeクロエハンドバッグ正規品カラー黒系 天然皮革（エナメル）仕様ファスナー開閉内ファスナーポケット✖️1外ファスナーポケット✖️2ご覧いただきありがとうございます。こちらはクロエのバッグです。正規品です。商品は使用品です。使用回数は極僅かで、目立った傷や汚れは無く、まだまだ十分に使用頂けます。神経質な方や、完璧を求め方はご遠慮下さい。状態価値観はそれぞれ異なるますので、ユーズドを前提にご検討下さい。価格交渉、お問い合わせください。
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