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LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・サラ
商品番号 I61056586697
商品名

LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・サラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONで5年前に購入した長財布です。素材はダミエ・アズールです。チャックのメッキ部分剥がれあります。中のボタン部分にもボールペンの汚れあります。見た目は綺麗です。消毒済みです。箱付きですが紙袋はありません。カラー···ホワイト購入時の金額¥88,000
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