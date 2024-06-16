LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・サラ

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商品詳細
LOUISVUITTONで5年前に購入した長財布です。素材はダミエ・アズールです。チャックのメッキ部分剥がれあります。中のボタン部分にもボールペンの汚れあります。見た目は綺麗です。消毒済みです。箱付きですが紙袋はありません。カラー···ホワイト購入時の金額¥88,000
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