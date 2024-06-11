★美品★ ケノン NIPL-2080 Ver.4.1 エムテック 日本 脱毛器

【商品名】KE-NONケノンNIPL-2080Ver.4.1エムテック日本製脱毛器【型番】NIPL-2080Ver.4.1【付属品】本体/外箱/取扱説明書/カートリッジ×2個(内、1個未開封)/電源ケーブル/保護メガネ/クーリングパック【状態】未開封カートリッジ付！/動作確認済/数回使用したのみの美品です。※あくまで中古品でございますので神経質な方は購入お控えください。※他サイトでも出品しております。他サイト購入された場合、その際は、申し訳ございませんが取引を削除させて頂きます。何卒よろしくお願いします。#HFD951



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