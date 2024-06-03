ke-non ケノン 家庭用脱毛器 Ver8.5

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは、ke-nonケノン家庭用脱毛器になります。お色はブラック(黒)です。カートリッジは付きです。製造年2021年使用者は男性で、使用回数は、30回ほどです。カートリッジは一番最初からついているものは捨てており、本体購入時に付いてきた付け替え用のものは使っておりません。また、カートリッジは交換可能なので、カートリッジを購入し、交換して頂く事で何回でも使用出来ます。出品物ケノン本体ver8.5、電源ケーブル人の肌に触れている商品になりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。よろしくお願いします。#ケノン#ke-non#エムテック#Mteck#脱毛器#家庭用脱毛器#光脱毛器#フラッシュ式脱毛器#美容#美肌#美白タイプ···光美容器