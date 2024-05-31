アルファード ヴェルファイア 30系 LARGUS SpecD 車高調32段調整 ...

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商品詳細
LARGSSpecD32段調整2019年式ヴェルファイアに使用していました。2WD用ですが、4WDに使用していました。走行距離は2万kmほどです。シート、ブラケットの固着はありませんが、中古品のため、ご理解の程よろしくお願いします。ヤマト運輸140サイズで発送予定です。商品全長調整式車高調キットSpecDバネレートF16kバネレートR12k自由長F150mm自由長R160mmアッパーマウントF調整式ピロアッパーマウントRマウントレス減衰位置Fダイヤル固定式(アッパーマウント上部)減衰位置R円盤型(タイヤハウス内)車高調整範囲F(参考値)628mm〜738mm車高調整範囲R(参考値)658mm〜706mmダウン量F(参考値)-120mm〜-10mmダウン量R(参考値)-100mm〜-52mm
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