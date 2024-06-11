ジムニー ショートスタビリンク スタビライザーリンク jimny jb23 他

■ご購入前に在庫確認致しますのでコメントお願い致します【運転性能・乗り心地UP】：スタビリティの向上により、快適な乗り心地と運転性能を堪能できます！ノーマルより30mm程短いジムニーショートスタビリンク（取付けナット付き）jb23jb43jb64jb74左右2本とオリジナルマイクロファイバータオルセットになります。【適合車種】:ジムニー JB23-5型以降、JB43-4型以降 JB64、JB74【取り付け方法】：20mm〜3インチアップに対応。20〜40mmアップはそのままの取り付け、2インチアップは10mmのスタビ延長ブロックと併用、3インチアップは25mmのスタビ延長ブロックと併用して取り付けしてください。※注意※2.5インチアップ以上は必ず延長ブロックと併用してください。ノーマルアームより長いリーディングアームを使用の場合は2インチアップはそのまま取り付け、3インチアップは10mmのスタビ延長ブロックと併用して取り付けしてください。【注意事項】長いアブソーバーと組み合わせる時は干渉部分がないかの確認が必要です。適正に補正されていない場合はスタビが常に効きっぱなしになったりしますのでスタビリンクの取り付け角度が適正な角度になるようにスタビ延長ブロックなどで調整してください。【セット内容】：ショートスタビリンク×２本、取付けナット×4個、マイクロファイバータオル×１■ご購入前に在庫確認致しますのでコメントお願い致します



【運転性能・乗り心地UP】 ジムニー ショートスタビリンク スタビライザーリンク jimny jb23 jb43 jb64 jb74 左右 2本 【取付けナット付き】



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ジムニーのスタビライザーリンクをショートスタビリンクに変更｜JB23 ...



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ジムニー シエラ(JB23W JB64W JB43W JB74W) スズキ車用 フロント スタビリンク スタビライザーリンク ナット付 左右セット 42420-81A10



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揺れを抑えるコスパ最高のカスタムパーツを取り付けました【ショートスタビリンク】新型ジムニー JB64&JB74



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