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スズキ・ジムニー　シエラ・純正前後ショックアブソーバー\u0026スプリング（新車から脱）
商品番号 Y77134715789
商品名

スズキ・ジムニー　シエラ・純正前後ショックアブソーバー\u0026スプリング（新車から脱）
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

令和5年2月登録した新車で納車前に社外品サスペンションに交換したので出品します。初年度登録：令和5年2月1車台番号：　JB74W-183○○○用品の種類···ショックアブソーバー登録後の走行はほぼありません。値下げしました。
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