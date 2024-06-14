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82cc キタコ(KITACO) LIGHT ボアアップキット 82cc エイプ
商品番号 R77711730324
商品名

82cc キタコ(KITACO) LIGHT ボアアップキット 82cc エイプ
ブランド名 キタコ
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キタコ(KITACO)LIGHTボアアップキット82ccエイプ50/XR50モタード/XE50等214-1122401適合車種エイプ50:FNO,AC16-1000001~1599999|XR50モタード:AD14全車種|CB50J/CB50S:FNO,CB50J-1000011~、FNO,AC02-1000001~|XE50:全車種|XL50:全車種|TL50:全車種|R\u0026P:全車種|ノーティーダックス:FNO,CY50-1200013~アルミシリンダー排気量:82ccボア径:φ54ストローク:35.6mm(ノーマル)ピストン:鋳造ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用でき、低コストなボアアップKITです
http://narcologia.ru/goods/perpetual278146.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit935586.html
http://narcologia.ru/goods/encourage483472.html
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213-1122711 キタコ バージョンアップキット 82cc エイプ50 ｜ヒロチー商事

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