3つセットベルナルド BERNARDAUD アロマキャンドル LEDライト

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商品詳細
ベルナルドアロマキャンドルと、LEDライトが選べるような仕様です。3つ全て未使用です。ベルナルドは1863年にフランスのリモージュに誕生し、格調高い伝統工芸技術とクリエイティブな作品で、フランスの高級テーブルウェアのトップブランドとして、ホテルやレストラン等で愛用されております。香りも癒されるアロマの香りとなっております。自宅にて保管して、おりますので神経質な方はご遠慮下さい。ご了承頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。0883
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