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- KS732ミカホワイト mikawhite 薬用歯磨き 30g×6本
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商品詳細
未開封のお品です。譲り受けたお品のため、購入日は不明です。少なくとも半年は保管されているとお考えください。また、保管に伴い商品に凹み、汚れ、傷などのダメージがある商品もあるため、画像にてご確認ください。よろしくお願いいたします。#ライフリニュー
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