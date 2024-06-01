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新品 BVLGARI ブルガリ プールオム EDT SP 100ml
商品番号 J19905277954
商品名

新品 BVLGARI ブルガリ プールオム EDT SP 100ml
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますBVLGARIPOURHOMMEブルガリプールオムEDTSP商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年5月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。formen人気のブルガリプールオム　オーデトワレ。ブルガリの香水としてはダントツの人気を誇ります。男性用ですが、女性にも愛用者多数。ダージリンティーの香りが心地よい存在感を演出。爽やかでフルーティーなダージリンティーがトップに香る、ピュアで深い安らぎを与えるシアームスクが印象的。○即購入OKです☆自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！
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