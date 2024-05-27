Dior ディオール ソヴァージュ　60ml　香水　新品未使用

Dior店舗で購入したての新鮮な香水になります。新品未使用、ベストセラー商品♥●ソヴァージュオードゥトワレ60mlDiorでラッピング済みで包装紙おリボンのかかっているものをお送り致します❤️画像3枚目とラッピングは異なる場合もございます。国内正規品ジョニー・デップさん、登坂広臣さん、岩田剛典さんも愛用しているそうです。大人気商品♥男性からだけではなく女性に大人気みたいです！Diorショッパー、Dior巾着袋、Diorギフトバックなど各＋500円でおつけできます。ソヴァージュ練り香水、ソヴァージュボディソープなど出品しております♡おまとめ大歓迎です！配送中のお荷物損傷はヤマト運輸さんにご連絡お願い致します。プチプチで包んで発送致します。Diorの店員さんが確認してくださったものをそのままお送りするので、パッケージの細かい傷などDiorではあるものもございますのでご了承くださいませ。#ソヴァージュ#大人気香水 #プレゼント#ギフト#フレグランス#非売品 #ノベルティ#サンプル #試供品 ミニギフトおすすめ香水バレンタイン人気香水ユニセックス#ディオールソヴァージュオードゥトワレ#パルファン・クリスチャン・ディオール#ディオールソバージュck#DIOR#ディオール#dior#sauvage#ソヴァージュ#ソバージュ#ジョニーデップ#山下智久#登坂広臣#岩田剛典#吉沢亮#窪塚洋介#岡田健史#Kaito#SNOWMAN#メゾンディオール#ディオールオム#DIORHOMME#ソヴァージュオードゥトワレ#ソバージュオードゥトワレ#ディオールソヴァージュオードゥトワレ#パルファン・クリスチャン父の日



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