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diptyque OYEDO ルームスプレー
商品番号 B42183689161
商品名

diptyque OYEDO ルームスプレー
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！ディプティック　オイエド　ルームフレグランス箱付きです。9年程前に購入し、数プッシュ使用後は保管しておりました。残量は9割程ございます。150mlです。箱の上部分にうすくシミがあるのと、箱下部分に小さな傷がございます。本体のシールが多少黄色くなっているかもしれません。香りは変化はあまり感じられませんが、もしかしたら少々は薄くなっている可能性があります。トップノート　イタリアンレモン、グレープフルーツミドルノート　グリーンタンジェリン、フロリダオレンジラストノート　タマリンドタイムシダーオイエドのルームスプレーは現在生産されていないため、お探しの方がいましたら是非です。宅急便(メルカリ便)での発送となりますため、お値段はそこまでお安くはできかねますがご了承くださいませ。diptyqueディプティック　オイエド　ルームスプレー　ルームミスト　ルームフレグランス　フレグランス　香水　ファブリックミスト　インテリア　オレンジ
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