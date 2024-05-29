diptyque OYEDO ルームスプレー

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お値下げしました！ディプティック オイエド ルームフレグランス箱付きです。9年程前に購入し、数プッシュ使用後は保管しておりました。残量は9割程ございます。150mlです。箱の上部分にうすくシミがあるのと、箱下部分に小さな傷がございます。本体のシールが多少黄色くなっているかもしれません。香りは変化はあまり感じられませんが、もしかしたら少々は薄くなっている可能性があります。トップノート イタリアンレモン、グレープフルーツミドルノート グリーンタンジェリン、フロリダオレンジラストノート タマリンドタイムシダーオイエドのルームスプレーは現在生産されていないため、お探しの方がいましたら是非です。宅急便(メルカリ便)での発送となりますため、お値段はそこまでお安くはできかねますがご了承くださいませ。diptyqueディプティック オイエド ルームスプレー ルームミスト ルームフレグランス フレグランス 香水 ファブリックミスト インテリア オレンジ