台湾に三店舗ある除障香の専門店、除障香本舗のお香です。今回購入した台北のお店には大きな祭壇がありその脇の棚に何種類かのお香が並んで積んであります。主観ですが香りは、やや尖った香辛料の様な香りではありますが決して嫌な感じでは無く、寧ろ気持ちを落ち着かせてくれる不思議な感覚の香りです。こちらはお線香タイプですので芯の無いタイプとなります。※箱にスレ傷等がある場合があります。神経質な方は御遠慮下さい。又、配送中にお香が折れてしまうことがありますが、本場ではあえて折ってから使用することもありますので使用上問題はないそうです。生産国：台湾/台北内容量：約150グラム(約150本前後）お香サイズ：長さ約20.5cm#除障香#癒し#リラクゼーション#台湾限定#除霊#浄化



華麗 台湾 除障香 2箱 リール - stuff-to-go.com



台湾 除障香 2箱の通販 by haru's shop ｜ラクマ



台湾・達楊居士謹製 除障香本舗 除障香



除障香本舗 お香 台湾のお香 除障香本舗【除障香ロングスティックタイプ 小分け販売】



台湾 除障香 2箱の通販 by haru's shop ｜ラクマ



富山檀香 台湾の除障香 富山檀香 除障納福香 お線香タイプ



台湾 除障香 2箱の通販 by haru's shop ｜ラクマ



台湾 除障香 2箱の通販 by haru's shop ｜ラクマ



除障香【極品】2箱セット【5%off】 | 鳳凰堂HOUOUDOU



除障香【極品】2箱セット【5%off】 | 鳳凰堂HOUOUDOU



台湾のお香/縁結びのお香 除障香本舗（桃花香/元箱販売）｜au PAY マーケット



台湾のお香/縁結びのお香 除障香本舗（桃花香/元箱販売）｜au PAY マーケット



Amazon｜除障香本舗 台湾香 除障香本舗の除障香線香｜線香 オンライン通販



台湾・達楊居士謹製 除障香本舗 除障香



台湾 除障香 2箱