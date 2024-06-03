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メルスモン ピュアクリスタルカプセル 2箱
商品番号 R22541510560
商品名

メルスモン ピュアクリスタルカプセル 2箱
ブランド名 メルスモン
特別価格 税込 8,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルスモンピュアクリスタルカプセル2箱✩内容量19.8g1粒重量：330mg（2粒入り×30包）（1粒内容量：270mg）✩お召し上がり方1回2〜4粒を目安に水またはぬるま湯にてお召し上がりください。✩賞味期限2025年4月✩定価16,200円(税込)2023年10月美容皮膚科にて購入し未開封♪未開封のままゆうパケットプラスで発送します♪24時間以内に発送します♪✩主成分ウマプラセンタエキス末（純末）：国内生産フランス海岸松樹皮エキス末メルスモンピュアクリスタルカプセルは、ウマの胎盤から抽出したピュアなウマプラセンタエキスとポリフェノールであるプロシアニジンを含むフランス海岸松樹皮エキスで、肌や体調を身体の内側からアプローチし、コンディションを整えます。
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