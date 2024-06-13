美品❣️ パナソニック スチームフットスパ 遠赤外線ヒーター付 白 EH2862



パナソニック スチームフットスパ 遠赤外線ヒーター付 白 EH2862P-W



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妻が妊活中に、鍼灸の先生に足元を温めると良いとアドバイスを頂き、こちらを使用していました！使用回数は3回で、そのあとすぐ妊娠した為使わずに、自宅で保管しておりました！商品の状態は、比較的キレイだと思います！商品の説明です。遠赤外線ヒーターとスチームで足先から全身温まり、温かさが持続●遠赤外線とスチームのW温熱パワー遠赤外線ヒーター搭載で、これまでのスチーム式やお湯式と比べ、さらに温め効果がアップした。足先から身体の芯までポカポカ汗ばむほどに温まり、温かさが持続。足先からのつらい冷えの悩みをやわらげる\u003c新機能\u003e4つの温めモードで、好みにあった温まり方ができるスチームの温度調節や追いだき機能、さらに新機能4つの温めモードなど、お好みに合わせた多彩な温まり方が楽しめる●コンパクトサイズで省スペース置き場所に困らないコンパクトサイズを実現ナショナル従来品と比べ、体積約30％・奥行約20％カットのコンパクトサイズ。扱いやすく、使用時も収納時も置き場所の省スペースを実現した●コップ一杯の水で準備カンタン、操作もラクなリモコン式コップ一杯分(約100ml)の水で準備OK準備はコップ1杯分の水でOK。後片づけも中を拭くだけ。お湯式のように重いお湯を入れたり捨てたりする手間がない。サッと温まってそのままサッと眠ることもでき、この手軽さもスチーム式ならではのもの楽な姿勢で操作できる使いながら姿勢を変えずに手元で操作できるリモコン付。リビングで、個室で、テレビや読書をしながら、気軽に使える商品の説明パナソニック◇スチームフットスパ☆EH2862P-W産直スチーム浴・遠赤外線スチーム浴に標準としっかりを選べます【内容量】約400×420×380mm、約4.4kg【材質】ポリプロピレン【生産国】日本取説付属品あり本体のみ厳重管理してますが、説明文以外初期不良があれば返金・返品対応いたします❗️不具合がございましたら、必ず評価前にご一報くださいコメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#クリスタルボーイ✨