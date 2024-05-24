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ディプティック オードパルファン フルールドゥポー 75ml
商品番号 S22859166858
商品名

ディプティック オードパルファン フルールドゥポー 75ml
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■内容量：75ml■商品状態：新品未開封中身を確認のため開けました、発送商品はすべてフィルム付き新品です、もしフィルムに問題あれば、商品の交換、キャンセルでも受けます。安心してお使い頂けると思います。60年代を代表する原料ムスクとアイリスを組み合わせた「フルールドゥポー」ムスクを中心とする香り。ウッディな面を持つアイリスの花とムスクの組み合わせが肌の香りよりも近しく感じられる香りを作り出しています。調　香イタリアのマンダリンオレンジベルガモット、ピンクのココナッツ、フラワー、甘美なアンブレトライドと優雅なトルコのバラ在庫はあります、即購入可能です。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。コメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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