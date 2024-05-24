ニューバランス　ベンチコート　中綿コート

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➡️中古品 A着用1.2回のみ➡️ニューバランス ベンチコート➡️サイズ 150 肩袖幅 68 身幅55 着丈84※素人寸法のため誤差がある場合があります➡️カラー ブラック #れあゆま150センチ ❌値下げ不可⚠️⚠️購入、コメント下さる方へプロフィールを必ずご確認ください即購入は可能ですがプロフ確認済、ご理解いただいたものと判断させていただきますのであらかじめご了承くださいまた、未確認のコメントは、削除させていただきます⚠️支払いがコンビニ等の場合、購入前にコメントにてご連絡下さい管理7-3