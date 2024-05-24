ファミリア　ジャンパースカート　ワンピース　　90

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商品詳細
ファミリア ジャンパースカート ワンピース 【サイズ】90cm【状態】数回の着用で全体的に綺麗です。大切に保管しておりましたが、素人の自宅保管です。used品にご理解いただける方、ご検討宜しくお願い致します。細かな状態が気になる方の購入はお控え下さい。
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