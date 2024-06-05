US規格 ノースフェイス ロングダウン ネイビー キッズ150相当

・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳ご覧くださり、ありがとうございます(*´∇｀*)基本的に即購入OKです！！質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください☆真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します♬★THENORTHFACE 550FILロングダウンフード脱着可能★サイズ：ガールズL(US規格)日本150相当 詳しくは実寸をご覧下さい着丈84身幅49裄丈71★カラー：ネイビー★状態：背面目立たない程度のダメージありその他、着用時に目立つ汚れやシミ等はなく、まだまだご着用いただけます(・̑◡・̑)★古着はすべてクリーニング済です！★当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。★安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。★ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます(*^^*)・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊9D23



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