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ご覧いただき、ありがとうございます。バーバリー ワンピース ロンパース【サイズ】18M86cm(80cm)【状態】2-3回の着用で全体的に綺麗ですが、襟元に汚れあり。used品#ysselec◀他の商品もチェック②-25300袖丈···半袖カラー···ベージュ柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋