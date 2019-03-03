北海道日本ハムファイターズ　ユニフォーム　福田俊　M

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商品詳細
北海道日本ハムファイターズユニフォーム レプリカWELOVEHOKKAIDO2021背ネーム 40番 福田俊サイズ M配付品ではなく、オフィシャルショップで市販されていた品です。マーキングは刺繍です。一度着用し、そのまま保管しておりました。目立った傷や汚れも無く、未使用に近い状態ですが、若干保管時の折り跡があります。あくまで素人の自宅保管であることをご理解いただき、神経質な方はご遠慮ください。・即購入可野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful998451.html
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北海道日本ハムファイターズ公式オンラインストア｜福田 俊
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