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北海道日本ハムファイターズ　ユニフォーム　福田俊　M
商品番号 W50598738497
商品名

北海道日本ハムファイターズ　ユニフォーム　福田俊　M
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハムファイターズユニフォーム　レプリカWELOVEHOKKAIDO2021背ネーム　40番　福田俊サイズ　M配付品ではなく、オフィシャルショップで市販されていた品です。マーキングは刺繍です。一度着用し、そのまま保管しておりました。目立った傷や汚れも無く、未使用に近い状態ですが、若干保管時の折り跡があります。あくまで素人の自宅保管であることをご理解いただき、神経質な方はご遠慮ください。・即購入可野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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