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ミズノプロイチロー形モデル85センチBFJ
商品番号 K15560051995
商品名

ミズノプロイチロー形モデル85センチBFJ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノプロ木製バットです。BFJマーク付きです。85センチになります。定価21000円で購入したものです。値段交渉OK即購入OK木製バットミズノプロBFJイチローモデルイチロー形
http://narcologia.ru/goods/reproduce703955.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual537646.html
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