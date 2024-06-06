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松井裕樹 ファーストナンバー No.1 記念直筆サインボール　大谷翔平　WBC
商品番号 K81600190132
商品名

松井裕樹 ファーストナンバー No.1 記念直筆サインボール　大谷翔平　WBC
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

覧頂きありがとうございます。松井裕樹選手のファン、コレクターの方にお譲りします。ファーストナンバー・ジャージナンバーです。シリアルNo.1/30希少価値あると思います。実試合使用球ですので、ボールに汚れがあります。セット内容・直筆サイン入り実使用試合球（23セーブ達成当日に使用球）・台座付きケース・フォトフレームシリアルNo.証明書付・数量限定30購入後、暗所にて保管しています。落札後のクレームはご遠慮お願いします。よろしくお願いしますm(__)m
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