松井裕樹 ファーストナンバー No.1 記念直筆サインボール 大谷翔平 WBC ...

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商品詳細
覧頂きありがとうございます。松井裕樹選手のファン、コレクターの方にお譲りします。ファーストナンバー・ジャージナンバーです。シリアルNo.1/30希少価値あると思います。実試合使用球ですので、ボールに汚れがあります。セット内容・直筆サイン入り実使用試合球（23セーブ達成当日に使用球）・台座付きケース・フォトフレームシリアルNo.証明書付・数量限定30購入後、暗所にて保管しています。落札後のクレームはご遠慮お願いします。よろしくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/reboot729736.html
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http://narcologia.ru/goods/shuttle435025.html
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